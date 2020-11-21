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Во Львове 11-летняя девочка вдохнула гвоздь: врачи провели сложную операцию

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Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь, который попал в ее бронхи. Она начала кашлять и родители отвезли ее в ближайшую больницу, однако там ей не смогли помочь.

Как сообщила на странице в Facebook Львовская областная клиническая больница Охматдет, несчастный случай произошел во время общения школьницы с подругами.

Так, ребенка привезли в Охматдет и сделали рентген-снимок. Как оказалось, предмет попал в ее бронхи.

Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь
Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь. Источник: Facebook Львовской областной клинической больницы Охматдет

В итоге хирург достал находку, но это было нелегко, так как диаметр трахеи девочки всего 8 мм. Даже был риск профузного кровотечения, которое могло привести к смерти ребенка. Но врачам удалось все сделать без осложнений.

"Мы выполнили ригидную трахеобронхоскопию под наркозом. Специальными эндоскопическимиинструментами щипцами под оптическим контролем с правого промежуточного бронха ребенка мы извлекли канцелярский гвоздь с пластмассовой частью и острым концом. Это было непросто, ведь пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала", – рассказал Александр Колодий, который занимался спасением 11-летней девочки.

Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь
Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь. Источник: Facebook Львовской областной клинической больницы Охматдет
Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь
Во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную операцию на сердце без единого разреза.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина
Тег
пострадал ребенок
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