Внутривенные иммуноглобулины в неотложной терапии септического шока

Сепсис относится к числу опасных для жизни состояний, основанных на нарушении регуляции ответа организма на инфекционный процесс, что становится причиной дисфункции внутренних органов. При отсутствии своевременного лечения возможно развитие многих серьезных осложнений, основными из которых является септический шок и полиорганная недостаточность.

К возникновению сепсиса могут приводить разные болезнетворные микроорганизмы, наибольший риск больничной летальности отмечается у пациентов с лекарственно-устойчивыми видами патогенов.

Сепсис на фоне инфекции может возникнуть у любого человека, в группе повышенного риска по его развитию находятся люди пожилого возраста, новорожденные, беременные, больные с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, циррозом печени, болезнями почек, удаленной селезенкой.

Несмотря на то, что сепсис является неотложным состоянием, его проявления имеют значительную индивидуальную вариативность и определяются возбудителем, возрастом, сопутствующими заболеваниями. Также признаки сепсиса меняются в зависимости от стадии патологического процесса.

К числу тревожных признаков относят повышение температуры тела до 38 °C и выше или ее снижение до < 36 °C, частоту сердцебиения > 90 уд./мин, частоту дыхания > 20/мин либо PaCO2 < 32 мм рт. ст., изменение числа лейкоцитов. Также могут развиваться некоторые другие симптомы, включая озноб, олигурию, похолодание конечностей, изменение психического состояния, мраморность или синюшность кожного покрова и др.

В структуре всех видов сепсиса наибольшую нишу занимает хирургический, что связано с высокой вирулентностью микроорганизмов и продолжающейся селекцией устойчивых штаммов бактерий к действию антибиотиков. Также немаловажную роль играет ослабление иммунологической резистентности человеческой популяции.

Лечение сепсиса включает в себя применение антибактериального средства, подобранного с учетом резистентности возбудителя, а также проведение мероприятий, направленных на повышение сопротивляемости организма. Последние, помимо высококалорийного витаминизированного питания, включают применение внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ).

Для проведения заместительной иммунокоррекции может применяться современный препарат Биовен, производимый компанией Биофарма Плазма.

Мнение о целесообразности применения иммуноглобулинов в рутинной практике на протяжении последних десятилетий несколько раз менялось от широкого использования до осторожного, что связано с противоречивыми результатами исследований и их недостаточным количеством.

Чаще всего эти препараты позиционируются как средства терапии второго ряда и необходимы пациентам с полирезистентностью возбудителя к противомикробным химиопрепаратам, неблагоприятным течением патологии и высоким риском летального исхода.

Одновременно с этим в некоторых клинических случаях Биовен востребован и даже является незаменимой лечебной стратегией. Это относится к отдельным подгруппам больных, которым иммуноглобулины необходимы не меньше антибиотиков, включая беременных, детей, пожилых людей.

Также при принятии решения о целесообразности использования Биовена необходимо учитывать этиологию сепсиса – первичную болезнь, которая привела к его развитию. Есть данные, что применение ВВИГ эффективно при токсическом эпидермальном некролизе/синдроме Стивенса – Джонсона, поскольку иммунотерапия подавляет иммунопатологический процесс в слизистых оболочках и коже, способствуя сокращению входных ворот инфекции. Включение иммуноглобулинов в лечебную схему позволяет снизить тяжесть кожных поражений и увеличивает выживаемость пациентов.

ВВИГ целесообразно применять при сепсисе, развившемся на фоне синдрома Кавасаки или первичных гуморальных иммунодефицитов. Также должна учитываться фаза патологического процесса: наиболее актуально назначение лекарства во время второй фазы – иммунного паралича.

В некоторых странах применение Биовена включено в руководство по лечению сепсиса. Например, в Японии его относят ко второй линии терапии с уровнем рекомендации В и уровнем доказательности В2. Препарат назначается на ранней стадии с целью купирования декомпенсации иммунной системы у пациентов с гипогаммаглобулинемией. Это позволяет снизить вероятность возникновения синдрома полиорганной недостаточности и, как следствие, летальности.

Несмотря на прилагаемые усилия, не существует единого протокола, позволяющего успешно лечить сепсис и септический шок у всех пациентов. Рост числа резистентных штаммов бактерий отражается на эффективности антибиотикотерапии, что требует поиска новых стратегий.

Для применения ВВИГ необходимо продолжить накапливать доказательную базу, подтверждающую эффективность и безопасность этой группы препаратов в разных случаях, что позволит расширить спектр использования Биовена при септической патологии.