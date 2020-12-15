Вклад украинских производителей в борьбу с COVID-19

Украинское предприятие "Киевгума" занимается изготовлением изделий из резины, латекса, силикона и пластмассы. Реализация его продукции происходит не только в Украине, но и в 28 других странах мира. Компания также известна тем, что стала первым отечественным производителем спецкостюмов биозащиты для украинских медиков с приходом пандемии COVID-19. О том, как обстоят дела с производственными мощностями украинских производителей, рассказал директор по продажам ООО "Киевгума" Александр Жученко.

Александр Жученко – директор по продажам ООО "Киевгума"

В этом году "Киевгума" исполнилось 90 лет. В чем секрет компании, как удается столько лет оставаться на рынке?

– Думаю, секрет "Киевгума" заключается в том, что она идет в ногу со временем и хочет быть полезной для своей страны и общества. Начиная еще с 1930-х годов, предприятие производит жизненно необходимую продукцию, которая стала неотъемлемой частью нашего быта и к которой все так привыкли. Несмотря на возраст, мы стремимся использовать новые технологии, чтобы удовлетворить современный спрос. Наш главный приоритет – качество, надежность и социальная ответственность. Компания всегда готова оказать поддержку в трудной ситуации. Так, в 80-х годах прошлого века "Киевгума" производила противочумные костюмы высокого качества. Имея такой опыт, мы не смогли просто наблюдать и сразу включились в борьбу с коронавирусом в нашей стране.

В "Киевгума" разработали и изготовили инновационный материал GumaTexTM, который устойчив к многократной дезинфекции и не впитывает жидкости. Он обеспечивает более высокий класс защиты от инфекций и не имеет аналогов. Вместе с эпидемиологами и медиками были разработаны удобные модели комбинезонов и халатов многоразового использования по европейскому стандарту. Эти продукты прошли все необходимые испытания перед выходом на рынок.

В настоящее время сколько товаров медназначения, а конкретно средств защиты, закупается за рубежом? Поддерживает ли государство отечественных производителей?

– Можно понять, если за рубежом приобретается продукция, которой в Украине нет, но мы, к счастью, видим положительную тенденцию – государство поддерживает своего производителя. Наша продукция была по достоинству оценена МОЗ и ГП "Медзакупивли", после чего мы договорились о поставке наших СИЗов многоразовой защиты. Хочется отметить, ГП "Медзакупивли" – это специалисты европейского уровня, их компетентность и профессионализм впечатляет. Наличие в Украине такой структуры позволяет обеспечивать наших врачей и медсестер товарами европейского образца.

У нас было немало запросов на поставку защитной одежды для медиков из Европы, однако, в первую очередь, считаем необходимым обеспечить украинских врачей. "Киевгума" всегда готова поддержать государство, предоставив продукт высокого качества по доступным ценам.

"Киевгума" вошла в рейтинг прозрачных компаний, как Вам это удалось?

– Наши работники получают белые зарплаты, у нас есть трансфер по Киевской области, бесплатные обеды и страхование жизни. Мы стараемся создать все условия для комфортной работы, поскольку наше предприятие социально-ориентированное. Также мы являемся активными членами Союза украинских предпринимателей и Европейской Бизнес Ассоциации. Нам приятно, что нашу компанию оценивают, как хорошего работодателя.

Готова ли "Киевгума" обеспечить костюмами многократной защиты всю Украину? Планируете ли выходить на европейский рынок?

– Как я сказал в начале, у нас в приоритете качество, а не количество. Речь ведь идет о здоровье и жизни украинцев! У нас есть собственная уникальная аккредитованная лаборатория, где мы проверяем продукт, а при необходимости обращаемся к другим украинским и международным лабораториям. На наш высококачественный продукт европейского образца есть спрос в Европе и США, однако наша цель – обеспечить украинских медиков надежными СИЗами.

Ответить на имеющийся в стране спрос на защитную продукцию в одиночку трудно, поэтому мы с радостью делимся нашими технологиями и опытом с другими украинскими мощными производителями европейского уровня, такими как VENETO MED. Еще в начале пандемии COVID-19, весной 2020 года, мы начали сотрудничать. На сегодня у нас уже есть результаты совместной работы – был запущен проект по производству защитных халатов, которые отвечают европейским стандартам.

Чтобы защитить медработников Украины и дать им возможность безопасно для своего здоровья делать столь важную работу, общества с ограниченной ответственностью "Киевгума", "Группа Венето", "ТК-Медзащита", "ОЛТЕКС", "Сангин", "ЮАСафети" и частное акционерное предприятие "Трикотажная фабрика "РОЗА" объединились и основали Общественный Союз "БиоМедЗахист". Его целью является объединение отечественных производителей высококачественных СИЗов.

Пусть мы сплотились совсем не по радостной причине, хочется поблагодарить всех волонтеров, которые помогали доставить продукцию врачам и ученым, которые работали над разработкой технологии по европейским стандартам, а также всех неравнодушных, кто поддерживал и поддерживает наших медиков "на передовой". Победить коронавирус мы сможем только общими силами.

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