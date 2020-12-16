Ученые заявили о прорыве с вакциной против ВИЧ

Дарья Дурова Новости медицины 02:04, 16.12.2020 Обновлено: 02:05, 16.12.2020

Ученые успешно протестировали препарат каботегравир, который работает как краткосрочная вакцина против ВИЧ.

Издание The New Daily передает, что это стало прорывом в профилактике этой инфекции. Предварительно, каботегравир на 89% эффективнее, чем прием двух антиретровирусных препаратов, выпускаемых под маркой Трувада.

Исследование 3223 женщин в возрасте от 18 до 45 лет из семи стран Африки, которые находились в группе повышенного риска заражения ВИЧ, провели ученые из Северной Каролины (США).

Половина добровольцев получала инъекцию настоящего препарата каждые восемь недель, а также ежедневно таблетку плацебо. Другая половина – инъекцию плацебо и таблетку с комбинацией тенофовир/эмтрицитабин.

Выяснилось, что инъекция в девять раз более эффективна для предотвращения ВИЧ-инфекции, чем таблетки.

"Результаты были настолько очевидными, что исследование третьей фазы было преждевременно завершено", – сказано в статье.

Известно, что каботегравир уже одобрен в Канаде для лечения ВИЧ в составе комбинированной лекарственной терапии.

Вакцина против ВИЧ

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