Ученые заявили о прорыве с вакциной против ВИЧ

Ученые успешно протестировали препарат каботегравир, который работает как краткосрочная вакцина против ВИЧ.

Издание The New Daily передает, что это стало прорывом в профилактике этой инфекции. Предварительно, каботегравир на 89% эффективнее, чем прием двух антиретровирусных препаратов, выпускаемых под маркой Трувада.

Исследование 3223 женщин в возрасте от 18 до 45 лет из семи стран Африки, которые находились в группе повышенного риска заражения ВИЧ, провели ученые из Северной Каролины (США).

Половина добровольцев получала инъекцию настоящего препарата каждые восемь недель, а также ежедневно таблетку плацебо. Другая половина – инъекцию плацебо и таблетку с комбинацией тенофовир/эмтрицитабин.

Выяснилось, что инъекция в девять раз более эффективна для предотвращения ВИЧ-инфекции, чем таблетки.

"Результаты были настолько очевидными, что исследование третьей фазы было преждевременно завершено", – сказано в статье.

Известно, что каботегравир уже одобрен в Канаде для лечения ВИЧ в составе комбинированной лекарственной терапии.

Вакцина против ВИЧ

Как писал OBOZREVATEL: