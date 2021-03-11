Ученые сообщили о двух уникальных пациентах, излечившихся от ВИЧ

40-летний мужчина из Лондона (Великобритания) стал вторым человеком в мире, излечившимся от ВИЧ после антиретровирусной терапии, а 30-летняя женщина из Эсперанса (Аргентина) – второй в мире, поборовшей болезнь без этого лечения.

О случае Адама Кастильехо, который прошел лечение стволовыми клетками, также повлиявшее на ВИЧ-инфекцию, написал медицинский журнал The Lancet.

По словам врачей, мужчина, известный как "лондонский пациент", спустя 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии сдал негативные тесты на ВИЧ.

Доноры стволовых клеток, которые получил Кастильехо, имели необычный ген, обеспечивающий защиту от вируса иммунодефицита человека.

Ученые предполагают, что трансплантация стволовых клеток, по-видимому, останавливает способность вируса к репликации внутри организма, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые сопротивляются инфекции. Так, тесты, проведенные Кастильехо, показали, что 99% его иммунных клеток были заменены донорскими.

"Это почти однозначное излечение от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов", – сказал ведущий исследователь, профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета.

Ученый добавил, что этот случай показывает, что успех трансплантации стволовых клеток как лекарства от ВИЧ, о котором впервые сообщили девять лет назад у "берлинского пациента", можно повторить.

Напомним, первым человеком, излечившимся от ВИЧ, стал "берлинский пациент" Тимоти Браун. В 2020 году он умер от лейкемии.

Вирус иммунодефицита человека

Что касается "пациентки из Эсперанса", то у нее спустя восемь лет после постановки диагноза не обнаружили вируса.

Как передает Daily Mail, о второй известной женщине, которая вылечила инфекцию естественным путем, объявила группа ученых из Гарварда на крупном международном совещании экспертов по ВИЧ.

Первой такой пациенткой была 67-летняя Лорин Вилленберг из Сан-Франциско, о случае которой стало известно в августе 2020 года.

"Найти одного пациента с этой природной способностью к функциональному излечению (отсутствие вируса, который может воспроизводиться, – ред.) – это хорошо, но найти двух – гораздо лучше", – сказала доктор Наталья Лауфер, врач пациентки и исследователь ВИЧ из Буэнос-Айреса.

"Это означает, что таких людей должно быть больше", – добавила она.

Известно, что пациентке, бывший парень которой умер от СПИДа, диагноз был поставлен в 2013 году.

Врачи отметили, что ее нынешний парень и новорожденный ребенок ВИЧ-отрицательны, а сама пациентка – "здоровая, спортивная и красивая женщина".

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