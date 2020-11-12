Венгрия решила испытать российскую вакцину против коронавируса

Венгрия объявила о решении провести клинические испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V", несмотря на предостережения со стороны ЕС.
Об этом заявил Петер Сийярто – министр иностранных дел и внешней торговли страны, передает Hirado.
Основанием для такого шага стали предварительные результаты испытаний. Согласно отчету, эффективность вакцины составляет 92%, что, по мнению министра, является хорошей новостью.
Сообщается, что первый образец препарата прибудет в Венгрию в течение полутора недель для лабораторных исследований, а в декабре будет доставлена небольшая партия для клинических испытаний.
В то же время министр Венгрии подчеркнул, что правительство по-прежнему стремится получить вакцины разных производителей, чтобы обеспечить максимальную безопасность своему народу.
Как ранее писал MedOboz, в Бразилии возобновили тестирование вакцины против COVID-19 китайского производителя. Эта прививка является многообещающим кандидатом.
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