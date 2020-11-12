Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Венгрия решила испытать российскую вакцину против коронавируса

  • Венгрия договорилась с Россией об испытании вакцины "Спутник V"

  • Первый образец препарата будет получен в ближайшее время

  • По предварительным данным, вакцина эффективна на 92%

965
Читать материал на украинском

Венгрия объявила о решении провести клинические испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V", несмотря на предостережения со стороны ЕС.

Об этом заявил Петер Сийярто – министр иностранных дел и внешней торговли страны, передает Hirado.

Основанием для такого шага стали предварительные результаты испытаний. Согласно отчету, эффективность вакцины составляет 92%, что, по мнению министра, является хорошей новостью.

Сообщается, что первый образец препарата прибудет в Венгрию в течение полутора недель для лабораторных исследований, а в декабре будет доставлена небольшая партия для клинических испытаний.

В то же время министр Венгрии подчеркнул, что правительство по-прежнему стремится получить вакцины разных производителей, чтобы обеспечить максимальную безопасность своему народу.

Как ранее писал MedOboz, в Бразилии возобновили тестирование вакцины против COVID-19 китайского производителя. Эта прививка является многообещающим кандидатом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Венгрия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости