Вейпинг усугубляет последствия коронавируса, – исследование

Люди, использующие вейпы, подвержены риску тяжелых осложнений и даже смерти от COVID-19, не меньше, чем обычные курильщики.

Как сообщает Daily Mail, к такому выводу пришли немецкие ученые. Они подчеркнули, что вейпинг "не является здоровой альтернативой" обычному курению.

Исследователи признали, что курение является более токсичным для организма, чем вейпинг, но предупредили, что исследования показывают, что вейпинг "не является здоровой альтернативой".

"Как указала ВОЗ, курение сигарет и вейпов может способствовать усилению тяжести симптомов COVID-19 по сравнению с теми, кто не курит. Им чаще требуется реанимация и искусственная вентиляция легких”, – сказано в исследовании, проведенном под руководством профессора Томаса Мунзеля, кардиолога из Майнца.

Ученые подчеркивают, что курение само по себе является общепризнанным фактором риска респираторных инфекций. Поэтому оно делает пациентов с COVID-19 более восприимчивыми к тяжелым симптомам, что может привести к увеличению смертности.

"Соответственно, принимая во внимание потенциальную острую легочную и сердечно-сосудистую токсичность электронных сигарет, использование этих продуктов может повысить риск развития тяжелой болезни у пациентов с COVID-19", – сказано в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram