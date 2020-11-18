Вакцины против COVID-19: что нужно знать о самых перспективных кандидатах

До того, как вакцины станут доступны, производителям предстоит решить ряд важных вопросов касательно их логистики, хранения и стоимости

Две вакцины против Covid-19 оказались высокоэффективными, что дает надежду на скорейшее окончание пандемии

Все ресурсы фармацевтических гигантов направлены на получение безопасной и эффективной вакцины, которая поможет положить конец пандемии COVID-19. Уже два производителя сообщили о высокой эффективности своих препаратов, продемонстрированную на последнем этапе клинических испытаний.

Кроме получения разрешения регулирующих органов, производителям предстоит решить вопросы логистики и распределения вакцины. Важным также является вопрос стоимости прививки. Фармкомпании имеют право решать, кто, когда и по какой цене может получить их продукт.

MedOboz решил узнать больше о самых перспективных кандидатах.

Moderna

Согласно предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний вакцина американской компании эффективно предотвращает COVID-19 более чем на 94%. Иммунизация включает два укола с интервалом в четыре недели. Для создания прививки использовали новую технологию на основе матричной РНК. Вакцина остается стабильной при 2-8 °C в течение 30 дней. Ее можно хранить до полугода при -20 °C.

Стоимость вакцинации (два укола) составит 50-60 долларов. При покупке больших объемов цена будет ниже. Тем не менее, вакцина от Moderna дороже, чем другие кандидаты.

Вакцина Moderna

Pfizer и BioNTech

Эти компании первыми объявили о положительных результатах клинических испытаний своего продукта. Как и предыдущий кандидат, эта вакцина разработана с использованием генетического фрагмента коронавируса. Прививка делается в два этапа с интервалом 21 день.

Вакцина требует сверхнизких температур для хранения и транспортировки, а именно -70 °C. Это может затруднить ее распространение в некоторые страны. Однако в обычном холодильнике препарат может храниться до пяти дней.

Цена одной дозы составляет 20 долларов, то есть на полный курс вакцинации потребуется 40.

Вакцина Pfizer

AstraZeneca и Оксфордский университет

Ожидается, что разработчики предоставят окончательные результаты к концу 2020 года. Вакцина вызывает иммунный ответ, как у молодых, так и пожилых людей.

Разработчики использовали технологию на основе аденовирусного вектора, который содержит генетический материал спайкового белка SARS-CoV-2. После вакцинации происходит синтез этого белка в теле человека, что приводит к формированию иммунного ответа на COVID-19.

Производители сообщали, что прививки нужно будет хранить замороженными в специальных контейнерах. Есть вероятность, что режим хранения будет скорректирован ближе к концу испытаний, что позволит держать вакцину при температуре обычного холодильника.

Прививка, включающая два укола, стоит примерно от 3 до 4 долларов. Компания заявила о доставке вакцины во время пандемии по бесприбыльной цене, независимо от того, какая страна будет в ней нуждаться.

Вакцина AstraZeneca

Johnson & Johnson

Компания для создания вакцины против COVID-19 использовала технологию на основе аденовирусных векторов. Подобные технологии применялись для разработки и производства вакцины против Эболы. Для хранения вакцина требует простого охлаждения.

Если результаты испытания с однократным введением вакцины (одна прививка) будут положительными, это может упростить распределение миллионов доз, потенциально предоставив преимущество перед другими конкурентами.

Предварительная цена за дозу составляет 10 долларов.

Вакцина Johnson & Johnson

Ранее MedOboz писал о том, как работают вакцины против СOVID-19 на основе мРНК. Эту технологию использовали компании Pfizer и Moderna. Она позволяет научить иммунную систему быстро распознавать коронавирус и уничтожать его. В ответ на синтез копий спайкового белка вируса внутри организма вырабатываются антитела.

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