Вакцину компании Pfizer одобрили в Великобритании
Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.
Как сообщает CNBC, массовая иммунизация населения начнется со следующей недели.
Первыми прививку получат медицинские работники и пожилые люди, которые находятся в домах пристарелых.
Основанием для такого решения была рекомендация независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармгигант Pfizer заявили о готовности предоставить Великобритании первые дозы вакцины.
Ранее MedOboz писал, что вакцина компании Pfizer эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.