Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Вакцину компании Pfizer одобрили в Великобритании

  • Великобритания – первая в мире страна, одобрившая прививку против коронавируса

  • Вакцину компаний Pfizer и BioNTech первыми получат медработники и пожилые люди

997
Читать материал на украинском

Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.

Как сообщает CNBC, массовая иммунизация населения начнется со следующей недели.

Первыми прививку получат медицинские работники и пожилые люди, которые находятся в домах пристарелых.

Основанием для такого решения была рекомендация независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармгигант Pfizer заявили о готовности предоставить Великобритании первые дозы вакцины.

Ранее MedOboz писал, что вакцина компании Pfizer эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
Вакцина от коронавируса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости