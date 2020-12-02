Вакцину компании Pfizer одобрили в Великобритании

Вакцину компаний Pfizer и BioNTech первыми получат медработники и пожилые люди

Великобритания – первая в мире страна, одобрившая прививку против коронавируса

Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.

Как сообщает CNBC, массовая иммунизация населения начнется со следующей недели.

Первыми прививку получат медицинские работники и пожилые люди, которые находятся в домах пристарелых.

Основанием для такого решения была рекомендация независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармгигант Pfizer заявили о готовности предоставить Великобритании первые дозы вакцины.

Ранее MedOboz писал, что вакцина компании Pfizer эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.

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