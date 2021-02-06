Вакцинация в Израиле уменьшила количество новых зараженных – исследование

В Израиле через три недели после начала вакцинации против коронавируса (COVID-19) уменьшилось количество новых зараженных и госпитализаций.

Как сообщает Bloomberg, делать прививки препаратом Pfizer/BioNTech в стране начали 20 декабря. И сейчас Израиль стал страной, где самый большой процент вакцинированного населения.

"Насколько нам известно, до сих пор ни одно исследование не изучало влияние кампании вакцинации на популяционный уровень и ее влияние на характер динамики пандемии. Поскольку Израиль является одной из первых стран, которые проводят кампанию вакцинации такого масштаба, мы считаем, что эта количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", – сообщили ученые из Института науки Вейцмана в Реховоте.

Отмечается, что в стране вакцинировали почти треть граждан, включая три четверти из тех, кто в возрасте 60 лет и старше.

Доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двир Аран сказал, что вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев COVID-19, госпитализаций и смертности. Он отметил, что после прививок уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

При этом отмечается, что эффективность вакцин зависит от правильности транспортировки и хранения препарата. К тому же пожилые люди потенциально имеют пониженную или отсроченную реакцию на вакцинацию в силу возрастных особенностей их иммунной системы.

Кроме того, эффективность вакцины снижается из-за появления новых штаммов, таких как британский или южноафриканский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль первым в мире завершил вакцинацию против COVID-19 в домах престарелых.