Вакцинация от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили обновленное руководство для людей с сопутствующими заболеваниями, которые рассматривают возможность иммунизации от COVID-19.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте федерального агенства.

В руководстве говорится, что взрослые люди, у которых есть определенные сопутствующие заболевания, могут получить вакцины от коронавируса на основе мРНК при условии, что у них не было тяжелой аллергической реакции на какой-либо из компоненотов вакцины.

Что касается людей с ВИЧ-инфекцией, ослабленной иммунной системой или аутоиммунными состояниями, то они могут получить прививку от COVID-19.

Ранее перенесенный синдром Гийена-Барре не является причиной для отказа от вакцинации, поскольку во время клинических испытаний мРНК-вакцины не было зафиксировано ни одного случая этого заболевания. Также во время тестирования препаратов Pfizer и Moderna у некоторых участников наблюдался паралич Белла, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает, что эти случаи не были вызваны вакцинацией.

MedOboz сообщал, что серьезные побочные эффекты от вакцины против COVID-19 могут быть у одного человека на миллион доз. Как рассказала врач-иммунолог Алла Волоха, такие случаи чрезвычайно редки и они могут быть после любой вакцинации.

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