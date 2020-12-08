Сегодня в 6:31 утра 90-летняя гражданка Великобритании миссис Margaret Keenan стала первой жительницей стран "коллективного Запада", которая получила первую дозу новаторской мРНК вакцины Pfizer на старте крупнейшей в истории кампании по иммунизации от COVID-19.

Инъекцию вакцины сделала медицинская May Parsons, родом из Филиппин, которая работает в Национальной службе здоровья Великобритании в течение 24 лет.

Margaret Keenan, которая придерживалась режима самоизоляции дома с начала пандемии, считает сегодняшнее событие ценным подарком к своему дню рождения. Инъекция второй дозы должна быть проведена через 21 день.

Можно ли вакцинированным прекратить носить маски и дистанцирование?

К сожалению, пока – нет, и вот почему:

имеющаяся информация свидетельствует о вероятном развитии иммунной защиты через 7-14 дней после введения второй дозы вакцины. Исследований в более ранние сроки пока не существует;

данные об эффективности, которая для имеющихся вакцин Pfizer, Moderna и Спутник-V составляет 90+%, полученные только на ограниченном количестве участников клинических исследований третьей фазы. То есть, они являются предварительными и могут оказаться слишком оптимистичными, будущее покажет;

до получения коллективного иммунитета каждый привитый человек может попасть в условные 10%, на которых вакцина не сработала;

длительность иммунитета неизвестна, как и то, защитит ли вакцинация от повторной инфекции;

мы не знаем также, способны ли вакцинированные лица быть распространителями инфекции в случае их заражения, при отсутствии у них симптомов заболевания.

По мнению всемирно известного американского инфекциониста доктора Фаучи, вернуться к нормальной жизни можно будет по достижении коллективного иммунитета. При лучшем сценарии – в конце 2021 года.