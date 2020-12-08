Сегодня в 6:31 утра 90-летняя гражданка Великобритании миссис Margaret Keenan стала первой жительницей стран "коллективного Запада", которая получила первую дозу новаторской мРНК вакцины Pfizer на старте крупнейшей в истории кампании по иммунизации от COVID-19.
Инъекцию вакцины сделала медицинская May Parsons, родом из Филиппин, которая работает в Национальной службе здоровья Великобритании в течение 24 лет.
Margaret Keenan, которая придерживалась режима самоизоляции дома с начала пандемии, считает сегодняшнее событие ценным подарком к своему дню рождения. Инъекция второй дозы должна быть проведена через 21 день.
Можно ли вакцинированным прекратить носить маски и дистанцирование?
К сожалению, пока – нет, и вот почему:
имеющаяся информация свидетельствует о вероятном развитии иммунной защиты через 7-14 дней после введения второй дозы вакцины. Исследований в более ранние сроки пока не существует;
данные об эффективности, которая для имеющихся вакцин Pfizer, Moderna и Спутник-V составляет 90+%, полученные только на ограниченном количестве участников клинических исследований третьей фазы. То есть, они являются предварительными и могут оказаться слишком оптимистичными, будущее покажет;
до получения коллективного иммунитета каждый привитый человек может попасть в условные 10%, на которых вакцина не сработала;
длительность иммунитета неизвестна, как и то, защитит ли вакцинация от повторной инфекции;
мы не знаем также, способны ли вакцинированные лица быть распространителями инфекции в случае их заражения, при отсутствии у них симптомов заболевания.
По мнению всемирно известного американского инфекциониста доктора Фаучи, вернуться к нормальной жизни можно будет по достижении коллективного иммунитета. При лучшем сценарии – в конце 2021 года.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.