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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Вакцина Pfizer с высокой вероятностью подействует на новый вариант коронавируса

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Генеральный директор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин выразил уверенность, что разработанная вместе с Pfizer вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.

Как передает The Guardian, точная информация о том, действует ли препарат или его нужно адаптировать, появится через пару недель.

На данный момент команда BioNTech наверняка не знает, сможет ли их вакцина обеспечить защиту против мутировавшего штамма.

Ученый подчеркнул, что белки британского варианта на 99% идентичны белкам преобладающих штаммов. Это послужило основой для уверенности в том, что вакцина будет эффективной.

По словам Шахина, если придется адаптировать препарат к новому штамму, на это понадобится около шести недель.

MedOboz ранее сообщал, что новый штамм коронавируса действительно передается легче, чем уже известные до сих пор, а вероятность мутаций обусловлена генетическими особенностями возбудителя.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Тег
Вакцина от коронавируса
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