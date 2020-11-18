Вакцина Pfizer против COVID-19 финишировала

Екатерина Амосова Новости медицины 16:40, 18.11.2020

Исследования 3-ей фазы с участием 44 тысяч добровольцев завершено после достижения 170 случаев инфекции COVID-19. Среди них 162 – в группе плацебо и только 8 – после вакцинации.

Вывод: по окончательным данным, эффективность вакцины составляет 95%!

Среди лиц старше 65 лет эффективность – 94%!

Среди 10 случаев тяжелого COVID-19 – 9 произошли в группе плацебо.

Серьезных побочных эффектов не зарегистрированы. Из несерьезных – только сильная слабость после 2-ой дозы у 3,7%.

Респект науке.

Комментировать
Здоровье Новости медицины

Смотрите также

Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ и пообещал вернуть е-декларации

Деньги потратили на дороги, у больных нет кислорода: украинцы раскритиковали власть за бездействие в борьбе с COVID-19

В Украине медики должны получать от 22 тысяч, – Степанов

Бродский: Шмыгаля – в отставку, за смерти украинцев от COVID-19 ответственный он

Мендель рассказала о состоянии больного COVID-19 Зеленского