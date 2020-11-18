Исследования 3-ей фазы с участием 44 тысяч добровольцев завершено после достижения 170 случаев инфекции COVID-19. Среди них 162 – в группе плацебо и только 8 – после вакцинации.

Вывод: по окончательным данным, эффективность вакцины составляет 95%!

Среди лиц старше 65 лет эффективность – 94%!

Среди 10 случаев тяжелого COVID-19 – 9 произошли в группе плацебо.

Серьезных побочных эффектов не зарегистрированы. Из несерьезных – только сильная слабость после 2-ой дозы у 3,7%.

Респект науке.

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