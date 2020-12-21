Вакцина Pfizer одобрена для использования в Евросоюзе

Виктор Литвиненко Новости медицины 18:25, 21.12.2020

Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech разрешена для применения в Евросоюзе.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Согласно рекомендациия ЕМА, получить прививку от коронавируса могут люди старше 16 лет.

Чтобы начать масштабную иммунизацию, требуется одобрение Европейской комиссии. Процедура может занять несколько дней.

Власти Германии и ряда других европейских стран заявили, что надеются начать вакцинацию населения 27 декабря.

Ранее MedOboz писал, что появление вакцины против коронавируса и высокий спрос на нее могут привести к активации преступных схем. Мошенники будут пытаться продать подделку.

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