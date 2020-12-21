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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Вакцина Pfizer одобрена для использования в Евросоюзе

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Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech разрешена для применения в Евросоюзе.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Согласно рекомендациия ЕМА, получить прививку от коронавируса могут люди старше 16 лет.

Чтобы начать масштабную иммунизацию, требуется одобрение Европейской комиссии. Процедура может занять несколько дней.

Власти Германии и ряда других европейских стран заявили, что надеются начать вакцинацию населения 27 декабря.

Ранее MedOboz писал, что появление вакцины против коронавируса и высокий спрос на нее могут привести к активации преступных схем. Мошенники будут пытаться продать подделку.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Тег
Вакцина от коронавируса
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