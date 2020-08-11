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Вакцина от COVID-19 может быть доступна раньше, чем ожидалось – главврач Австралии

2.9т
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Вакцина от коронавируса может быть готова в Австралии намного раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главного врача Австралии Пола Келли. Он выразил оптимизм в отношении того, что препарат будет произведен в ближайшие месяцы на фоне многообещающих клинических испытаний.

Две исследовательские группы в Австралии уже находятся на третьем этапе разработки, который включает испытания на людях.

По мнению Келли, именно оксфордская вакцина, разрабатываемая в Соединенном Королевстве, входит в "шестерку" наиболее перспективных.

Обычные сроки исследования подобных препаратов могут составлять около четырех лет, но большая смертность от COVID-19 стимулировала работу в этом направлении.

Правда, медик отметил, что пока ни одна из потенциальных вакцин не готова к массовому запуску.

"Безусловно, еще предстоит научная работа, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны. Но первые испытания очень обнадеживают", – сказал Келли.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать высокоэффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, невелики.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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