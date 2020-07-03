В ВОЗ допустили, что второй волны COVID-19 может не быть

Вторая волна пандемии коронавируса не является неизбежной. Но к ней нужно быть готовыми.

Об этом заявил глава регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге. По его словам, угроза повторного всплеска инфекции COVID-19 все же существует.

“Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. И она может стать очень разрушительной. Следует помнить, что сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года. У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19”, – заявил эксперт.

Он отметил, что хорошая новость заключается в том, что люди многому научились после первой волны.

“Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены. Мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам нужно готовиться к осложнению ситуации. Как сотрудничать и соблюдать принцип вовлечения всего общества. В Азии, которая пострадала от первого удара, возникают повторные случаи каждый раз, когда внимание снижается или ослабевает контроль”, – сказал Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна активно готовится ко второй волне коронавирусной инфекции (COVID-19).