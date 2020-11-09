В Великобритании аспирин проверят на эффективность в лечении COVID-19

В большом рандомизированном исследовании примут участие около 2000 пациентов с COVID-19

Тысячи пациентов с коронавирусом в Великобритании получат аспирин в рамках испытания, чтобы определить, может ли обезболивающее снизить риск образования тромбов.

Как сообщает The Guardian, препарат был включен в список потенциальных методов лечения, которые будут протестированы в рамках одного из крупнейших в стране исследований для оценки терапии COVID-19.

По словам ученых, люди, инфицированные коронавирусом, имеют гиперреактивные тромбоциты – клетки, помогающие остановить кровотечение, а это означает, что они подвергаются более высокому риску потенциально смертельных тромбов.

Эксперты надеются, что аспирин, который обычно используется для разжижения крови, может снизить вероятность осложнений с ее свертыванием.

"Аспирин широко используется для предотвращения образования тромбов при многих других состояниях, включая сердечный приступ, инсульт и преэклампсию у беременных женщин", – сказал профессор Мартин Ландрей, соруководитель исследования.

"Но включение пациентов в рандомизированное исследование, такое как Recovery, – единственный способ оценить, есть ли явные преимущества для пациентов с ковидом и перевешивают ли эти преимущества любые возможные побочные эффекты, такие как риск кровотечения", – подчеркнул ученый.

Ожидается, что около 2000 пациентов ежедневно будут получать 150 мг аспирина в наряду с обычным лечением коронавирусной инфекции. Показатели этих пациентов будут сравниваться как минимум с 2 тысячами другими больных, которые получат только стандартное лечение.

MedOboz ранее сообщал, что в Италии протестируют препарат от остеопороза ралоксифен в лечении пациентов с легкими симптомами инфекции, вызванной коронавирусом.

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