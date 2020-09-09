В Украине зафиксировали первого зараженного лихорадкой Западного Нила

В Зеньковском районе Полтавской области зафиксировали первый случай в Украине лихорадки Западного Нила.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, у пациента повысилась температура до 39 градусов. Также мужчина жаловался на слабость и ломоту в мышцах. После осмотра врачом его госпитализировали.

Отмечается, что в Европе уже известно о 122 случаях заражения этим вирусом, из них 10 – летальные. В Греции обнаружили 54 зараженных (8 смертей), Испания – 44 (2 смерти), Италия – 22 и Румыния – 2. При этом в испанской провинции Севилья продолжается вспышка этой болезни.

Добавим, что вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует. Переносчиками вируса чаще всего являются комары. При этом инфицированный человек не является заразным.

Медики дали совет, как защититься от укусов насекомых:

выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

используйте средства от этих насекомых;

при необходимости осуществляйте дезинсекцию помещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании сообщили о первой жертве от вируса лихорадки Западного Нила.