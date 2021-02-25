В Украине узаконили трансплантацию: Степанов раскрыл первые детали

Максим Степанов заявил, что Кабмин узаконил трансплантацию органов

Кабинет министров Украины узаконил трансплантацию, поддержав постановление Министерства здравоохранения "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что этот шаг дал старт целому направлению в отечественной медицине.

"Это победа, над которой мы работали совместно с нашими врачами в последнее время. Украина наконец создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации. Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу", – написал министр.

Он отметил, что это существенно упростит лечение ожогов любой сложности и даст гораздо больше шансов на выздоровление пациентам с поражениями. Ведь теперь минимизируется риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация станет дешевле и менее болезненной.

Еще один важный аспект принятого документа, по словам Степанова, – это создание рынка биоимплантов в Украине. В частности, отныне упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества.

"Мы вводиим условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и прочее будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, которые получили травмы в авариях и на производствах", – пояснил чиновник.

Степанов также подчеркнул, что принятие постановления позитивно повлияет и на экономику Украины. Ведь оно позволит создать отдельную производственную отрасль и будет стимулировать создание новых рабочих мест.

"Наши врачи не будут ехать за границу в поисках лучшей доли, а будут иметь все условия для успешной самореализации в Украине. Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям", – подытожил министр.

Кабмин поддержал постановление Минздрава, которое узаконивает трансплантацию. Источник: Скриншот поста

Максим Степанов рассказал, что документ запустит прорыв в украинской медицине. Источник: Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся