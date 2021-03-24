В Украине увеличили тариф за роды: сколько будут стоить и останется ли оплата "в конверте"

В Украине с 1 апреля 2021 года в рамках программы медицинских гарантий Национальная служба здоровья (НСЗУ) увеличит тариф за роды – с 8 до 10 тысяч гривен.

В ведомстве отмечают, что реформа медицины имела целью сократить неофициальные платежи в больницах и сделать роды бесплатными, однако случаев, когда родители платят врачам "в карман", все равно хватает. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, с налогов граждан за каждые роды государство платит 8000 гривен. Это означает, что для украинок они должны быть бесплатными. Но в родильных заявляют, что тариф не оправданный, потому что денег не хватает. Также медики объясняют: если физиологические роды могут обойтись в 8,5 тысячи гривен, то кесарево сечение стоит гораздо больше – называют сумму в 20 тысяч гривен.

В Украине увеличили тариф за роды

В Национальной службе здоровья, которая платит за услуги, считают: главные врачи лукавят, когда говорят, что им не хватает денег. Тариф просчитанный – 8 тысяч являются средней ценой и за физиологические роды, и за кесарево сечение. Этих денег достаточно, чтобы предоставить все услуги маме и ребенку, купить медикаменты. Чем больше родов в учреждении – тем больше прибыль, и это подтверждают отчеты за год реформы, убеждают в ведомстве.

В частности, по словам главы НСЗУ Андрея Виленского, за год реформа существенно "уменьшила хождение денег в конвертах в родильных домах". С 1 апреля тариф за роды увеличат до 10 000 гривен, однако и сегодня медики в родильных заявляют, что этого будет мало. Они говорят, что врачам зарплату повысили только на 4%, и это якобы вряд ли сможет повлиять на неформальные платежи.

"В Национальной службе здоровья призывают родителей не платить за роды в конвертах. Дань традиции отблагодарить врачу – это взятка. За роды уже оплачено из наших налогов. А если деньги требуют – не бояться жаловаться в службу. Она или заставляет родильный дом вернуть деньги, или вообще может разорвать контракт на финансирование учреждения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка. Причастные к трагедии медики остались безнаказанными и продолжили принимать пациентов.

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