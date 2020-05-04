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В Украине снимут запрет на плановые операции: глава Минздрава назвал дату

2.7т
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В Украине уже с 5 мая должны разрешить проведение плановых операций и госпитализации в случае угрозы жизни и здоровью человека.

С таким заявлением выступил на брифинге в понедельник, 4 мая, министр здравоохранения Максим Степанов. Кабинет министров уже принял соответствующее решение (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На время карантина в Украине запретили плановые операции. Но карантин длится 55 дней и действительно уже есть необходимость проводить такие операции, в том числе по жизненным показателям. Я это почувствовал после общения с врачами на местах", – поделился глава Минздрава.

В Украине снимут запрет на плановые операции

В Украине снимут запрет на плановые операции

Подробности

Он уточнил, что было принято постановление правительства, которое вносит изменения в предыдущее – №211.

"Сразу после опубликования, думаю, что завтра, у нас в стране разрешат проведение плановых операций и госпитализации, если это будет необходимо, чтобы снизить риск жизни и здоровью человека. Но госпитализация будет осуществляться после тестирования методом ПЦР", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что в Украине сложилась благоприятная ситуация, которая позволяет начать ослабление карантина.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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