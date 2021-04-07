В Украине обновили протокол лечения COVID-19: Голубовская назвала главные изменения

В Министерстве здравоохранения Украины внесли изменения в протокол лечения коронавирусной болезни. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов.

Документ опубликовали во вторник, 6 апреля, на сайте министерства. Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook рассказала о главных изменениях в протоколе.

Так, для препарата "Тоцилизумаб" было регламентировано однократное введение. В документе отмечается, что его нельзя использовать за пределами стационара.

Также измененный протокол регулирует назначение глюкокортикоидов: их дозы могут быть увеличены при ухудшении клинико-лабораторных данных пациента.

Скриншот. Источник: Ольга Голубовская в Facebook

Напомним, ранее протокол лечения коронавируса в Украине обновляли в конце 2020 года. Тогда препарат "Тоцилизумаб" исключили из лечения больных с критическим течением инфекции, а назначать рекомендовали только "тяжелым".

Также в ноябре 2020-го в украинский протокол лечения коронавирусной болезни добавили новый метод – введение реконвалесцентной плазмы (то есть, выделенной из крови людей, которые переболели COVID-19).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже приблизилась к плато третьей волны пандемии коронавируса. Однако, несмотря на то, что темпы распространения болезни постепенно будут стабилизироваться, в некоторых регионах все же еще зафиксируют рекорды.

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