В Украине может вновь вспыхнуть эпидемия кори: медики забили тревогу

В Центре общественного здоровья Украины заявили, что в недалеком будущем страна может столкнуться со вспышкой опасной болезни – кори.

По словам специалистов, случится это из-за низкого уровня проведения в 2020 году прививок от нее. В частности, среди детей в возрасте до года, пишет ВВС.

Отмечается, что в Украине, которую в 2019-м окрестили столицей кори в Европе, за прошлый год этой инфекцией заболели более 100 тысяч человек.

Международные организации, врачи и Минздрава били тревогу, призывая с этим бороться. Были проведены масштабные информационные кампании, кроме того, мобильные бригады вакцинации объезжали наиболее пострадавшие от эпидемии кори районы, что в конце дало свои результаты.

Украина грозит вспышка кори из-за низкой вакцинацию населения

Так, за 12 месяцев прошлого года от кори в стране вакцинировали 93% детей в возрасте до одного года. Хотя, подчеркивают медики, для формирования коллективного иммунитета этот показатель должен составлять 95%. В то же время констатируют, что это все-таки хорошие результаты на фоне 45% привитых детей в 2014 году.

"Если за 5 месяцев 2019 года в Украине зафиксировали более 50 тысяч больных корью, то за этот же период 2020-го были 240 больных. Можно сказать, что мы преодолели вспышку кори", – говорят в Центре общественного здоровья.

Однако добавляют, что в 2020 году эти достижения могут сойти на нет. Ведь уровень прививки от кори снова падает. В частности, до конца года, по расчетам ЦОЗ, только 68% детей в возрасте до одного года получат вакцину от кори. Именно поэтому, подчеркивают специалисты Центра, есть риски, что в Украину придут новые вспышки этой болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты опасаются, что к концу года к пандемии коронавируса в Украине присоединится вспышка еще одной инфекции – кори.