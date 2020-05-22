В Украине критически упал уровень вакцинации против кори: Степанов объяснил опасность

В Украине за последнее время на 20% снизился уровень вакцинации от таких болезней, как корь, краснуха и паротит.

Об этом на брифинге Минздрава 22 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит ситуация, сложившаяся в целом по стране и в регионах. Видим снижение показателей семейной иммунизации на 5%. А что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паротита, она критическая – снижение на 20%", – сказал он.

В Украине уровень вакцинации от кори упал до критических 20%

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения Украины готовит письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Он также призвал родителей ответственно отнестись к этому вопросу и вакцинировать малышей, согласно календарю прививок.

"Ведь здоровье наших детей – это самое важное, что может быть", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский иммунолог Олег Назар заявил, что жизни украинцев могут угрожать вспышки множества инфекций, пока страна бросила все усилия на борьбу с коронавирусом.