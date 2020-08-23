В Украине 17 регионов не "вписались" в "коронавирусную норму": где больше всего новых больных

В большинстве регионов Украины в последнее время фиксируется рост зараженных коронавирусом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 августа, который транслировала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook. Он отметил, что в Украине продолжается развертывание медучреждений для лечения зараженных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы фиксируем рост количества больных почти во всех регионах нашей страны, подавляющем большинстве регионов. Если посмотреть на наш базовый показатель, который составляет 40 новых выявленных случаев на 100 тыс. населения за 14 дней, то, согласно статистике, на сегодняшнее утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны", – пояснил Степанов.

Так, больше всего новых случаев за минувшие сутки было зафиксировано в:

Киеве – 307;

Черновицкой области – 213;

Ивано-Франковской области – 174;

Харьковской области – 169;

Львовской области – 146;

Одесской области – 121.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине официально подтверждено 104958 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 1987 человек.