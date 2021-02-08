Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

В тунце нашли вещество, способное убить коронавирус

11.2т
Читать материал на украинском

Один из 142 пептидов, которые содержатся в мышечных волокнах тунца, способен бороться с коронавирусом и даже действовать на него разрушительно.

Об этом стало известно в ходе исследования ученых из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Китае. Результаты научной работы опубликовали на сайте Sciencedirect.

Отмечается, что пептид обладает мощным угнетающим действием на СOVID-19, при этом имеет низкую токсичность из-за природного происхождения.

Так, ученые в своей работе использовали методы гидролиза и молекулярного докинга против коронавирусного фермента Mpro и рецептора ACE2 в организме человека.

Исследователи сделали вывод, что полученные из тунца пептиды можно использовать в качестве пищевых добавок для больных СOVID-19. Он должна позволить быстрее восстановить легкие пациентов и ускорить выздоровление.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые назвали причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом. Подобные случаи редко, но все же встречаются.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости