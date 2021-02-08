В тунце нашли вещество, способное убить коронавирус

Один из 142 пептидов, которые содержатся в мышечных волокнах тунца, способен бороться с коронавирусом и даже действовать на него разрушительно.

Об этом стало известно в ходе исследования ученых из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Китае. Результаты научной работы опубликовали на сайте Sciencedirect.

Отмечается, что пептид обладает мощным угнетающим действием на СOVID-19, при этом имеет низкую токсичность из-за природного происхождения.

Так, ученые в своей работе использовали методы гидролиза и молекулярного докинга против коронавирусного фермента Mpro и рецептора ACE2 в организме человека.

Исследователи сделали вывод, что полученные из тунца пептиды можно использовать в качестве пищевых добавок для больных СOVID-19. Он должна позволить быстрее восстановить легкие пациентов и ускорить выздоровление.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые назвали причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом. Подобные случаи редко, но все же встречаются.

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