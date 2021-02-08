В Танзании отстранили врача, рассказавшего о неизвестной смертельной болезни с рвотой кровью

Дарья Дурова Новости медицины 19:25, 8.02.2021 Обновлено: 19:56, 8.02.2021

В Танзании отстранили от работы врача из района Чунья, который сообщил о вспышке в регионе неизвестной болезни, вызывающей рвоту с кровью. Предварительно, от недуга скончались как минимум 15 человек.

Как заявил глава местного управления Минздрава Фелиста Кисанду, общее число пациентов, которые попали в больницу с подобными симптомами, более 50. Об этом сообщило издание Daily Mail.

У некоторых зараженных обнаружили проблемы с печенью или желудком. Часть людей жаловалась на головокружение и тошноту.

По словам отстраненного врача, некоторые люди обратились за медицинской помощью слишком поздно и в результате скончались.

Вспышка болезни в Танзании

В то же время Министерство здравоохранения Танзании заявило, что признаков вспышки инфекционного заболевания нет. Против медика, который рассказал о болезни, приняли меры за "создание ненужной паники среди жителей", проинформировало ведомство.

Кисанду добавил, что образцы крови пациентов отправили на следы заражения ртутью. В район отправили ​​группу экспертов Минздрава для расследования ситуации.

Известно, что подобная вспышка болезни с аналогичными симптомами произошла в районе в 2018 году.

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