В Танзании отстранили врача, рассказавшего о неизвестной смертельной болезни с рвотой кровью

В Танзании отстранили от работы врача из района Чунья, который сообщил о вспышке в регионе неизвестной болезни, вызывающей рвоту с кровью. Предварительно, от недуга скончались как минимум 15 человек.

Как заявил глава местного управления Минздрава Фелиста Кисанду, общее число пациентов, которые попали в больницу с подобными симптомами, более 50. Об этом сообщило издание Daily Mail.

У некоторых зараженных обнаружили проблемы с печенью или желудком. Часть людей жаловалась на головокружение и тошноту.

По словам отстраненного врача, некоторые люди обратились за медицинской помощью слишком поздно и в результате скончались.

Вспышка болезни в Танзании

В то же время Министерство здравоохранения Танзании заявило, что признаков вспышки инфекционного заболевания нет. Против медика, который рассказал о болезни, приняли меры за "создание ненужной паники среди жителей", проинформировало ведомство.

Кисанду добавил, что образцы крови пациентов отправили на следы заражения ртутью. В район отправили ​​группу экспертов Минздрава для расследования ситуации.

Известно, что подобная вспышка болезни с аналогичными симптомами произошла в районе в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре в Индии зафиксировали вспышку загадочной болезни, из-за которой только за два дня были госпитализированы более 140 человек.

Это случилось в городе Элуру штата Андхра-Прадеш.

Первым пациентом, который умер от этого недуга, стал 45-летний мужчина. Общее число госпитализированных возросло до 450.

В образцах крови пострадавших обнаружили свинец и никель.

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