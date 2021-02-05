В США впервые провели успешную пересадку лица и рук. Фото

Одновременную трансплантацию лица и двух конечностей провели полгода назад в августе 2020 в Нью-Йорке в медицинском центре NYU Langone Health. Пациент уже идет на поправку.

Им стал 22-летний Джо ДиМео из Нью-Джерси, сообщает NBC News. Два года назад парень получил тяжелые ожоги в результате автокатастрофы.

Американец уснул за рулем, отработав перед этим ночную смену тестировщиком препаратов в фармацевтической компании. Его автомобиль врезался в опору, перевернулся и загорелся. ДиМео серьезно пострадал и несколько месяцев провел в коме. За это время он перенес 20 операций и пересадок кожи, однако они не помогли полностью вернуть пострадавшему зрение и чувствительность рук.

Тогда Джо ДиМео начали готовить к трансплантации. По словам медиков, шансы найти подходящего донора равнялись всего 6%. В разгар пандемии COVID-19 он все-таки был найден и команда, состоявшая более чем из 140 человек, провела 23-часовую операцию.

Хирурги ампутировали обе руки ДиМео, заменили их донорскими, соединив нервы, сосуды и сухожилия тонкими швами. Они также пересадили пациенту все лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и нижние кости лица.

Пациент после операции. Источник: AP Photo/Mark Lennihan

В ноябре парня уже выписали из больницы, сейчас он проходит реабилитацию. Джо заново научился самостоятельно есть и одеваться, кроме того, он снова ходит в тренажерный зал и гуляет со своей собакой. На данный момент нет никаких признаков отторжения его организмом нового лица и рук.

"Как и при любой трансплантации, опасность отторжения высока на ранней стадии, но длится бесконечно. Лекарства, которые он принимает, также делают его уязвимым к инфекциям на всю оставшуюся жизнь", – говорят врачи.

Ранее подобные трансплантации проводились дважды и не были успешными. Первую операцию провели в 2009 году в Париже – пациент скончался через месяц от осложнений. В 2011 году медики в Бостоне пересади лицо и руки женщине, которую искалечил шимпанзе – через несколько дней им пришлось удалить пересаженные конечности.

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