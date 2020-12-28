В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за коронавируса

В США трехлетний мальчик Кольт Пэррим перенес инсульт из-за коронавирусной инфекции. Ребенку пришлось сделать операцию на головном мозге.

Родители мальчика обратились к врачу, когда у него начались проблемы с произношением и перестала двигаться правая рука, отмечает The Mirror.

В больнице ребенку сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Однако повторное исследование показало наличие антител в организме Кольта.

В ходе исследований медики нашли тромб в мозгу мальчика, который образовался из-за инсульта, спровоцированного кислородным голоданием. Ребенку сделали операцию по удалению сгустка.

Специалисты подтвердили, что инсульт мог стать последствием коронавируса. Врачи объяснили, что болезнь может проявляться не в виде лихорадки, а в виде проблем, связанных с нервной системой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Сингапуре женщина, перенесшая коронавирус во время беременности, родила здорового мальчика, у которого врачи обнаружили антитела к COVID-19.