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В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за коронавируса

2.9т
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В США трехлетний мальчик Кольт Пэррим перенес инсульт из-за коронавирусной инфекции. Ребенку пришлось сделать операцию на головном мозге.

Родители мальчика обратились к врачу, когда у него начались проблемы с произношением и перестала двигаться правая рука, отмечает The Mirror.

В больнице ребенку сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Однако повторное исследование показало наличие антител в организме Кольта.

В ходе исследований медики нашли тромб в мозгу мальчика, который образовался из-за инсульта, спровоцированного кислородным голоданием. Ребенку сделали операцию по его удалению.

Специалисты подтвердили, что инсульт мог стать последствием коронавируса. Врачи объяснили, что болезнь может проявляться не в виде лихорадки, а в виде проблем, связанных с нервной системой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Сингапуре женщина, перенесшая коронавирус во время беременности, родила здорового мальчика, у которого врачи обнаружили антитела к COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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