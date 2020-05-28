В США родился младенец с двумя ртами: всего 35 случаев в мире. Фото 18+

В США родился младенец с двумя ртами. Редкую аномалию врачи обнаружили во время УЗИ на третьем триместра беременности.

После того, как малыш родился, медики увидели, что у второго рта есть своя губа, зубы и даже маленький язык, сообщает Science Alert.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины провели более тщательное исследование, которое показало, что жизни новорожденной девочке ничего не угрожает. Дополнительный рот не вызывал проблем с дыханием или способностью есть. Ротовая полость также не соединялась с ее центральным ртом, который функционировал нормально.

В США родился младенец с двумя ртами BMJ Case Reports

"Дублирование черепно-лицевых структур обычно происходит как проявление какого-то синдрома, и часто он связан с заячьей губой и расщеплением гортани, синдромом Клиппеля-Фейля и последовательностью Пьера Робина. Черепно-лицевая дупликация нашего пациента является редким случаем, представленным как изолированная аномалия, без ассоциированных синдромов или аномалий", – рассказали ученые.

Когда ребенку было полгода ему провели операцию. Малышу удалили рот, слизистую оболочку рта и ткани пищевода, а также слюнные железы и шесть зубов. После операции девочка пошла на поправку и не нуждалась в дальнейшем лечении. Однако врачи заметили, что ребенку стало сложно расслаблять правую часть нижней губы, возможно, из-за отсутствия нервов.

Младенец с двумя ртами BMJ Case Reports

Данная редкая аномалия называется дипрозоп – дублирование главных и/или лицевых структур. С 1900 года у людей было зарегистрировано лишь около 35 таких случаев. Такое состояние чаще встречается у женщин, но никто не знает почему.

Ребенок после операции BMJ Case Reports

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками.