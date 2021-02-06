В США провели первую в мире пересадку лица и рук. Фото пациента
В Нью-Йорке (США) провели первую в мире успешную трансплантацию лица и кистей обеих рук. Пациентом стал 22-летний Джозеф Димео, который получил ожоги третьей степени более 80% тела в ДТП.
Как пишет Good Morning America, авария случилась два года назад в штате Нью-Джерси, когда парень ехал домой с работы с ночной смены. Он заснул за рулем, потерял управление, и авто перевернулось и загорелось.
Четыре месяца Димео провел в ожоговом отделении больницы Нью-Джерси, а более двух месяцев – в медицинской коме. Его тело было так сильно обожжено, что врачам пришлось ампутировать кончики пальцев. Парень также потерял губы, уши и веки.
"Терапевт рассказал мне, что случилось с моим телом, и сначала я был очень расстроен. Но вы знаете, это была моя жизнь в тот момент, поэтому мне пришлось пережить это", – сказал Димео.
В 2019 году он попал в академический медицинский центр NYU Langone в Нью-Йорке, где год спустя врачи провели уникальную операцию по пересадке рук и лица.
Сам пациент признался, что раньше о подобных операциях никогда не слышал. "Но я сказал: "Тогда давайте сделаем это. Если они предлагают, должно быть, это работает", – вспомнил американец.
Донора для операции начали искать еще до пандемии. Примерно через 10 месяцев поиски завершились – донор из Делавэра был идентифицирован как идеальный. Всего два дня спустя хирурги провели трансплантацию.
В целом, в до- и послеоперационном уходе участвовали более 140 специалистов.
После операции Джо Димео провел 45 дней в отделении интенсивной терапии и еще около двух месяцев в больнице. Там ему пришлось заново учиться открывать веки и пользоваться своими новыми руками. Сейчас он уже может самостоятельно тренироваться и выполнять повседневные задачи.
Семье своего донора американец отправил письмо. Он сказал, что не знает, как благодарить их за такой подарок, ставший вторым шансом для его жизни.
Как писал OBOZREVATEL, в Китае семилетний Ше Дунчжень попал в серьезное ДТП и умер через чуть более два дня после трагедии. Его органы родители пожертвовали для спасения шести детей.