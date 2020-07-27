В США начали финальное испытание вакцины от COVID-19

В США 27 июля началось крупнейшее в мире исследование вакцины против COVID-19, в котором примет участие 30 тысяч добровольцев.

Об этом сообщил Associated Press. Половине участников тестирования вколят действующий препарат, половине – плацебо.

До сих пор нет гарантии, что экспериментальная вакцина, разработанная Национальными институтами здравоохранения и компанией Moderna Inc., действительно защитит.

Добровольцы не будут знать, получают ли они реальную вакцину или ее фиктивную версию. После двух доз ученые будут внимательно следить за тем, какая группа подвергается большему количеству инфекций в повседневной жизни.

Несколько других вакцин, разработанных в Китае и британским Оксфордским университетом в этом месяце, находятся на стадии финального тестирования в Бразилии и других странах, которые сильно пострадали от пандемии.

Однако в США настаивают на собственных испытаниях любой вакцины. Каждый месяц до осени финансируемая правительством сеть по профилактике COVID-19 запускает новое исследование препарата-кандидата – каждый с 30 000 вновь набранных добровольцев.

В августе начнется окончательное тестирование оксфордского препарата в США, после чего планируется тестирование вакцины от Johnson & Johnson в сентябре и от Novavax в октябре – если все пойдет по графику.

"Мы оптимистичны, осторожно оптимистичны, что вакцина сработает и что к концу года появятся данные, которые это докажут", – заявил доктор Стивен Хоге, президент Moderna из Массачусетса.

Как сообщал OBOZREVATEL, потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на 45 пациентах.

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