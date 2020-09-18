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В США на фоне COVID-19 рекордно упало число больных гриппом

1.5т
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В США из-за изоляции на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер почти на 90% снизилась заболеваемость гриппом.

Как говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний, социальное дистанцирование и ношение масок снизили уровень заболевания, передает Daily Mail.

В отчете говорится, что показатели положительных результатов теста на грипп упали примерно с 20% в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. И до 2,3% в период с марта по май 2020 года.

Также после объявления чрезвычайной ситуации из-за коронавируса количество лабораторных образцов для тестирования упало с 49 696 до 19 537 в неделю (около 60%). Всему причина, что взрослые работают из дому, а дети обучаются дистанционно.

В ведомстве отметили, что летом циркуляция гриппа в США находилась на историческом минимуме около 0,20%, по сравнению с 2,35% в 2019 году.

Для отчета ученые собрала данные примерно из 300 лабораторий США, расположенных во всех 50 штатах, Пуэрто-Рико, Гуаме и округе Колумбия.

Отметим, что в США активность гриппа начала расти примерно в начале ноября 2019 года, достигнув пика в середине февраля 2020 года, когда 30,25% результатов тестов оказались положительными.

К началу марта количество положительных результатов тестирования упало до 14,9%, а затем снизилось примерно на 90% в течение следующих четырех недель.

В целом, количество положительных результатов тестов на грипп снизилось с 19,34% до чрезвычайной ситуации в стране до 0,33% после объявления ЧС.

Добавим, что согласно данным СНБО Украины, в Штатах за все время пандемии COVID-19 заразились почти 6,7 млн человек. Умерли – почти 200 тысяч, а выздоровели – более 2,5 млн пациентов.

Статистика по COVID-19 в США

Статистика по COVID-19 в США

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Белого дома Дональд Трамп назвал сроки старта вакцинации от COVID-19 в США.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
свиной грипп Прививки от гриппа грипп и ОРВИ
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