В США магазины раздавали скидки и подарки людям с прививками от гриппа

В США четыре торговые компании Target, CVS Pharmacy, Publix и Walgreens предоставили скидки и подарки тем покупателям, которые сделали прививку от гриппа в 2020 году.

Как передает MoneyTalksNews, в основном крупные аптечные сети давали купоны на скидку.

Например, крупная торговая сеть Target дает купон в 5 долларов на следующую покупку. Скидка действительна если сделать прививку от гриппа в аптеках CVS, Longs Drugs или MinuteClinic, которые находится в магазине Target. Скидки действуют до 31 октября.

Сеть аптек CVS Pharmacy предоставила для американцев купон на 5 долларов или же скидку в 20 долларов. Условия также действуют до 31 октября.

Другая аптечная сеть Walgreens предоставляла купон на 5 долларов на следующую покупку. Однако отметим, что эта акция уже недействительна, ведь действовала до 12 сентября.

Также сеть продуктовых магазинов Publix дарит подарочную карту на 10 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США из-за изоляции на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер почти на 90% снизилась заболеваемость гриппом.