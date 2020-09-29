Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

В США магазины раздавали скидки и подарки людям с прививками от гриппа

688
Читать материал на украинском

В США четыре торговые компании Target, CVS Pharmacy, Publix и Walgreens предоставили скидки и подарки тем покупателям, которые сделали прививку от гриппа в 2020 году.

Как передает MoneyTalksNews, в основном крупные аптечные сети давали купоны на скидку.

Например, крупная торговая сеть Target дает купон в 5 долларов на следующую покупку. Скидка действительна если сделать прививку от гриппа в аптеках CVS, Longs Drugs или MinuteClinic, которые находится в магазине Target. Скидки действуют до 31 октября.

Сеть аптек CVS Pharmacy предоставила для американцев купон на 5 долларов или же скидку в 20 долларов. Условия также действуют до 31 октября.

Другая аптечная сеть Walgreens предоставляла купон на 5 долларов на следующую покупку. Однако отметим, что эта акция уже недействительна, ведь действовала до 12 сентября.

Также сеть продуктовых магазинов Publix дарит подарочную карту на 10 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США из-за изоляции на фоне пандемии COVID-19 и карантинных мер почти на 90% снизилась заболеваемость гриппом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
США
Теги
Прививки от гриппа грипп и ОРВИ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости