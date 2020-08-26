В России объявили о работе над "уникальной вакциной" от гриппа и коронавируса

Российские ученые заявили о разработке уникальной вакцины, которая защищает одновременно от гриппа и коронавируса.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгения Шляхто. По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов.

"Это будет комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции", – рассказал Шляхто.

Как утверждает издание, пока препарат находится на начальной стадии разработки, он еще должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований.

Однако отмечено, что определенные положительные результаты уже есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве России заявили, что якобы начали производство вакцины от коронавируса (COVID-19). Предполагаемый препарат был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19, поскольку обеспокоено ее эффективностью и безопасностью.