В поисках утерянного Протефлазида: во Львове "растворилась" партия гуманитарной помощи

В начале апреля мэр Львова Андрей Садовый обратился к украинской фармкомпании с просьбой в рамках гуманитарной помощи обеспечить работников львовских медучреждений противовирусным препаратом Протефлазид. Однако через несколько дней городской голова сделал скандальное заявление об отказе от партии препарата и его возврате производителю.

Но по прошествии уже почти месяца, партию противовирусного препарата из Львова обратно в Киев так и не вернули, сообщает Лента.ЮА.

В фармкомпании "Экофарм", которая производит препарат, уже устали ждать: "отвергнутую" мэром Львова помощь планировали быстро передать в другие места по имеющимся запросам от клиник.

Руководство предполагает, что причиной неожиданного демарша Садового стала информационная война, развернувшаяся на фармацевтическом рынке – когда безапелляционно было раскритиковано обращение Академии меднаук в Кабмину с рекомендацией ввести противовирусный препарат с действующим веществом Протифлазид в протокол лечения больных коронавирусной инфекцией. Несмотря даже на то, что логичным поводом для такого предложения стали результаты лабораторных исследований, показавшие вероятную способность Протефлазида тормозить размножение коронавирусов.

Издание отмечает, что самое активное участие в медиа-кампании против Академии меднаук и препарата с действующим веществом Протефлазд, приняли не только "диванные эксперты" и "фейсбука-вирусологи", но и СМИ, принадлежащие семье львовского мэра. Журналисты также не исключают, что на участие в откровенно грязной медиакампании Андрея Садового сподвигла бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, с которой Садовый провел дистанционное видео-интервью с в Фейсбуке как раз накануне гуманитарной поставки. Известно, что Супрун является активной критиканкой НАМН Украины и любого препарата, который "не прошел испытаний на Западе".

Тем временем производитель сообщил, что партию из 1500 флаконов препарата, отправленную почти месяц назад во Львов, можно считать пропавшей. От мэра Львова Садового ожидается по меньшей мере публичное объяснение, куда подевался Протефлазид: либо он все-таки, согласно изначальному запросу местной власти, был распределен по львовским клиникам, либо был разворован или использован ненадлежащим образом – реализован через розничную сеть.

В "Экофарме" также сообщили, что в период марта-апреля они собирали сведения о положении в больницах, где медперсонал получил препарат с действующим веществом Протефлазид для профилактики. Согласно данным из инфекционных отделений Александровской клинической больницы Киева, столичной клинической больницы №4 и одесской городской клинической инфекционной больницы, по состоянию на 22 апреля никто из медработников не заболел COVID-19.

В тоже время во Львове по состоянию на 27 апреля заболели около 30 врачей.