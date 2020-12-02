В ООН приняли историческое решение об исключении каннабиса из списка опасных наркотиков

Медицинский каннабис исключили из перечня, где есть героин

Медицинский каннабис исключили из перечня самых опасных наркотиков в мире, в котором присутствует, в частности, героин.

Такое решение было принято 2 декабря комиссией ООН по наркотическим средствам, в которую входит 53 страны мира, пишет The New York Times.

Комиссия ООН проголосовала за исключение каннабиса из списка наркотиков

Издание отмечает, что это открывает возможности для расширения исследований.

Особое внимание было уделено ключевой рекомендации об исключении каннабиса из списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года. В нем он находился вместе с такими веществами, как героин.

Представители украинского движения "Марш свободы", которое направлено на легализацию марихуаны в медицинских целях, назвали решение комиссии ООН историческим. Также там подчеркнули, что Украина сыграла ключевую роль в этом.

"Если бы представитель Украины солидарно с пулом России проголосовал против, историческое решение не было бы принято", – подчеркнули в движении.

Facebook "Марш свободы".

Facebook "Марш свободы".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время местных выборов в Украине 25 октября был проведен опрос от президента Владимира Зеленского. Один из вопросов касался легализации каннабиса. Идею поддержали 64,88%, против высказались – 29,53%.

Ранее в "Слуге народа" заявили о подготовке законопроекта по легализации медицинского каннабиса, а министр здравоохранения назвал условия, при которых его узаконят.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!