В "Охматдете" провели первую операцию по пересадке почки ребенку. Фото

В киевской больнице "Охматдет" провели первую операцию по трансплантации почки. Орган пересадили 12-летней девочке из Харьковской области.

Об этом в Facebook написала основатель общественной организации "IDonor: Всеукраинская платформа донорства", журналистка Ирина Заславец.

"Все прошло успешно. Ребенок хорошо себя чувствует. В четверг (25 марта. – Ред.) она ждет в гости журналистов, чтобы рассказать, как это прекрасно – иметь здоровую почку", – сообщила она.

Заславец сообщила – когда у ребенка отказывают почки, она приезжает в Киев и в "Охматдете" три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа. Для таких детей токсикология больницы превращается в дом, где они живут годами. Ведь операция за рубежом стоит 70 тысяч долларов.

Facebook/Ирина Заславец

"Я два года назад была свидетелем разговора девочки с мамой. Она в то время в "Охматдете" жила или пять, или шесть лет. Девочка просила приехать в гости, мама говорила, что времени нет, возможно в следующем месяце", – вспоминала Заславец.

Журналист добавила, что в Украине есть закон и разработан пилотный проект Минздрава, по которому государство оплачивает трансплантации в "Охматдете".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье врачи успешно провели трансплантацию сердца. Пациентом стал 38-летний мужчина, перенесший ранее уже две операции на сердце.