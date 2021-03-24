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В "Охматдете" провели первую операцию по пересадке почки ребенку. Фото

1.2т
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В киевской больнице "Охматдет" провели первую операцию по трансплантации почки. Орган пересадили 12-летней девочке из Харьковской области.

Об этом в Facebook написала основательница общественной организации "IDonor: Всеукраинская платформа донорства", журналистка Ирина Заславец.

"Все прошло успешно. Ребенок хорошо себя чувствует. В четверг (25 марта – Ред.) она ждет в гости журналистов, чтобы рассказать, как это прекрасно – иметь здоровую почку", – сообщила она.

Заславец рассказала, когда у ребенка отказывают почки, она переезжает в Киев в "Охматдет", где три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа. И для таких детей токсикология больницы превращается в дом, где они живут годами. Ведь операция за рубежом стоит 70 тысяч долларов.

В "Охматдете" провели первую операцию по пересадке почки ребенку. Фото

"Я два года назад была свидетелем разговора девочки с мамой. Она в то время в "Охматдете" жила или пять, или шесть лет. Девочка просила приехать в гости, мама говорила, что времени нет, возможно в следующем месяце", – вспоминала Заславец.

Журналист добавила, что в Украине есть закон и разработан пилотный проект Минздрава, по которому государство оплачивает трансплантации в "Охматдете".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье врачи успешно провели трансплантацию сердца. Пациентом был 38-летний мужчина после двух операций на сердце.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
Украина Киев
Теги
медицина Охматдит
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