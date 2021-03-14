В мире возросла рождаемость близнецов: названа причина

В мире с 1980 года на треть возросла рождаемость двойняшек. Согласно данным исследования каждый год в мире рождалось около 1,6 млн двойняшек, где каждый 42-й рожденный ребенок был близнецом.

Как пояснили ученые из британского Оксфордского университета, всему причиной стало повышение доступности средств репродуктивной медицины, пишет Eurek Alert.

Специалисты пояснили, что наука сделала большой рывок в методах ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), а также продвинулись в стимуляция яичников и искусственном оплодотворении. Еще исследователи отметили, что женщины стали позже рожать, что увеличивает шансы появления на свет двойни.

"Наши результаты очень важны, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности, как среди младенцев, так и среди матерей", – отметил профессор Кристиан Монден.

Авторы исследования зафиксировали рост рождаемости близнецов во многих европейских странах, в Северной Америке и Азии. При этом большая часть увеличения числа близнецов приходилась на дизиготных близнецов (дети из двух разных яйцеклеток), в то время как частота монозиготных близнецов (из одной яйцеклетки) практически не изменилась и остается стабильной (4 случая на тысячу беременностей во всем мире).

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что из-за плохого питания дети вырастают на 20 см ниже.

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