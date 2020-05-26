В Минздраве сообщили, сколько больниц в Украине остались без денег

Почти тысяча больниц в Украине недополучили финансирование. Меньше всего денег из бюджета выделили областным больницам, а также детским и инфекционным заведениям.

В эфире "Свободы слова" глава Минздрава Максим Степанов признал, что некоторые из медучреждений недополучили 50% финансирования.

Больницы в Украине

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом (2019 – Ред.) году. Из них 332 – на 50% меньше, чем в прошлом году", – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений не получили всех средств. Например, финансирование противотуберкулезных или психиатрических лечебниц сократилось на 70-80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов объяснил, почему COVID-19 так сильно ударил по медикам.