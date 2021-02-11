В Минздраве рассказали, сколько лекарств украинцы не получили из-за халатности "Медзакупок"

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) назвали многочисленные факты срывов закупок лекарственных средств, которые допустило госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Речь идет о потере почти 1 миллиарда гривен и оставлении тысяч украинцев без лекарств.

В то же время специалисты нашли решение, как компенсировать дефицит, возникший в результате "безответственной работы ГП". Об этом на брифинге рассказала заместитель главы министерства Светлана Шаталова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Считаем, что ответственным за колоссальные потери в 949,7 млн грн является руководитель "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов. В общем Минздрав признал работу ГП в 2020 году неэффективной... Из 483 позиций, которые предприятие должно было закупить, 108 не было осуществлено – то есть сорвано", – заявила она.

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По словам Шаталовой, речь идет об общей потребности в 964 млн грн, на которые ГП должно было закупить вакцины против коронавируса. Также о срыве приобретения жизненно важных препаратов, в частности, для людей, нуждающихся в непрерывном лечении – детской онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме указанных незакупленных позиций, предприятие не смогло вовремя осуществить финансовые операции по заключенным контрактам:

на 163,6 млн грн – по направлению антиретровирусная терапия, чем поставлена под угрозу непрерывность лечения 117 тысяч пациентов с ВИЧ;

на 105,5 млн грн – сердечно-сосудистые заболевания;

более 60 млн грн – взрослая онкология;

по направлениям детская онкология, рассеянный склероз, ДЦП, идиопатическая семейная дистония.

"Но Минздраву удалось найти решение, как обеспечить украинцев необходимыми лекарствами, поэтому волноваться не нужно", – подчеркнула Шаталова.

По ее словам, средства будут привлечены со счетов международных организаций, которые остались в результате экономии по бюджетам предыдущих лет.

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